В Госдуме напомнили о последствиях продления новогодних праздников

В России предложили продлить новогодние праздники Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Решение о продлении новогодних праздников на две недели должно приниматься исключительно руководством страны. И решение это должно зависеть от текущей эпидемиологической обстановки в регионах. Такое мнение выразил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат добавил, что это очень серьезный вопрос, и при его решении необходимо учитывать множество факторов, в частности, экономических.

«Надо подходить к этому вопросу с пониманием последствий, анализом ущерба для экономики и для каждого конкретного человека», - цитирует Нилова телеканал «360».

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко также прокомментировал инициативу и отметил, что решение о введении карантина не должно касаться сразу всей страны.

«В каждом конкретном случае это будет решаться, не только на уровне субъекта, но и на уровне города. У нас разная ситуация в разных населенных пунктах, исходя из этого нужно принимать меры», — цитирует эксперта Пятый канал.

Напомним, ранее в правительство поступило предложение о продлении новогодних каникул до 24 января с сохранением заработной платы работников. Инициатива обусловлена ухудшением эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса, передает сайт argumenti.ru.