Врач рассказал о людях, которые пытаются полоскать горло авиационным керосином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач рассказал о необычных способах противостоять ОРВИ и коронавирусу. Опасаясь болезней, люди прибегают к нестандартным методам лечения, часто используют нетрадиционную медицину.

Врач высшей категории, отоларинголог, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев оценил, поможет ли горячее пиво от боли в горле и нужно ли полоскать рот очищенным керосином, чтобы избавиться от ангины.

В первую очередь, доктор отметил, что горячее пиво никак не связано с лечением горла, так что никакого эффекта ждать от данного средства не стоит.

- Это примерно такая же глупость, как смазывать гланды керосином. А некоторые так делают! Причем стараются найти не керосин для ламп, а авиационный керосин, - рассуждает медик.

Особо изобретательные пациенты пытаются дополнительно очистить топливо, пропуская жидкость через корку черного хлеба.

- Проходя через хлебный мякиш, грязная фракция якобы остается в буханке. Эта история — бестселлер просто, — заявил Владимир Зайцев в беседе с Ридус.

Не менее популярные методы, такие как «подышать над горячей картошкой» или сделать ингаляцию паром, тоже не самая хорошая идея.

- Во время такой терапии поверхность задней стенки глотки, небных миндален и носоглотки воспаляется еще сильнее, увеличивается отек. В таких случаях нужно наоборот применять противоотечные средства, - заключил медик.

Луковый сок на миндалины может привести к сильному раздражающему эффекту, а вот спиртовой компресс может быть очень полезен.

- Но и здесь хороша мера, не нужно держать его сутки. Оптимальное время – два часа. Ставить такой компресс нужно на переднюю боковую поверхность шеи, можно два раза в день. Компресс усилит приток крови к слизистой оболочке задней стенки глотки, к миндалинам, к лимфатической системе по чулесным лимфоузлам. Тем самым, оказывает противовоспалительный, противоотечный эффект, - отметил Зайцев.

Еще один действенный метод - полоскание горла раствором из йода, соли и соли. Единственный нюанс — нужно строго соблюдать пропорцию. Вода должна быть кипяченой и остуженной до комфортной температуры.

- Капля йода — одна или две, не более. Соды — половина чайной ложки и соли — одна чайная ложка. Это пропорция на стакан воды, - заключил лор.