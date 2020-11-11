Глава Ленобласти Александр Дрозденко: У нас всегда есть запас бесплатных лекарств для больных COVID-19

Губернатор Александр Дрозденко посетил поликлинику в Отрадном. В декабре в ней завершат капитальный ремонт. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с обеспечением льготными препаратами больных, проходящих лечение от COVID-19 амбулаторно. В среду, 11 ноября, глава региона посетил поликлинику в Отрадном и обсудил с главврачом ситуацию с кадрами и бесплатными лекарствами для больных. По словам губернатора, в области сформирован достаточный запас препаратов для лечения COVID-19.

- Поскольку мы одни из первых начали закупать лекарства, у нас всегда есть запас, - подчеркнул Александр Дрозденко.

На покупку льготных лекарств Ленинградская область получила 70,5 млн рублей от Министерства финансов РФ. Ранее регион уже приобрел партию препаратов для амбулаторных больных за счет собственных средств: из областного бюджета на эти цели было выделено 7 млн. рублей. По распоряжению губернатора ленинградцы, лечащиеся от коронавируса на дому, могут получить бесплатные препараты в аптеках по рецепту врача.

В ходе рабочего визита в Отрадное Александр Дрозденко осмотрел поликлинику, в которой с июля прошлого года ведется капитальный ремонт. Финальную отделку в ней планируется завершить в декабре. При этом медучреждение не останавливало свою работу: врачи принимают пациентов в уже отремонтированных помещениях. В здании заменили все коммуникации, закончили ремонт первого и второго этажей, частично обновили фасад. Осталось доделать ремонт на третьем этаже и завершить работы в гинекологическом отделении.

- Я помню это здание до ремонта: разница колоссальная, - отметил Александр Дрозденко. - Успел пообщаться с жителями — они хвалят обновленную поликлинику, Кстати, это первая поликлиника в Кировском районе, которая полностью перейдет на «цифру», потому что все оборудование — цифровое. Все будет заведено в одну систему, уйдем от снимков, от пленки, от медицинских книжек.

Ремонт поликлиники ведется с учетом современных медицинских технологий, в обновленном здании вводятся «бережливые технологии». Одновременно с помещениями в медучреждении модернизируют и материально-техническую базу. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году для поликлиники закупили новое медицинское оборудование: цифровой маммограф, цифровой рентген-аппарат, два ультразвуковых аппарата. С 2021 года в клинике впервые планируется открыть полноценный эндоскопический кабинет. Для него поставят цифровое эндоскопическое оборудование: гастроскоп, колоноскоп и фиброскоп. Кроме того, в медучреждении появится новое офтальмологическое оборудование, рабочее место ЛОР-врача и стоматологические установки.