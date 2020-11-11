Наталья Поклонская: «Украина обязана открыть Северо-Крымский канал. Это не ее частная собственность»

Депутат напомнила, что Днепр берет начало в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» о том, чем может закончиться конфликт на Донбассе, и о ситуации с закрытием Украиной Северо-Крымского канала.

«Для начала нужно выстроить диалог с Украиной, чтобы людей, проживающих на Донбассе, не называли донбасятами, чтобы их не называли сепаратистами, чтобы они стали обычными нормальными гражданами, имеющими свои права. Если такой диалог будет выстроен украинскими властями с жителями Донбасса, тогда возможно, что это будет одна страна с Украиной. Возможно», - сказала Поклонская.

Она отметила, что в данный период отношения с Украиной складываются непросто. В частности, идет разговор об открытии Северо-Крымского канала, который был перекрыт из-за недопонимания и конфликта после крымского референдума.

«Днепр – это не частная собственность Зеленского, Порошенко. Днепр – это международная река, которая берет свое начало в России, между прочим. И потом уже идет через Украину. И Северо-Крымский канал, построенный в 50-х годах, тоже не приватизирован украинскими политиками», - напомнила Поклонская.