Владимир Путин обсудил с главой Казахстана производство вакцин от COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в ходе телефонного разговора в среду активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией, включая планы совместного производства вакцин в Казахстане, сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана", - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 августа Владимир Путин завил, что российские ученые центра имени Гамалеи зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Она получила название «Спутник V». Вакцина прошла клинические испытания. Ранее министр Здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что массовая вакцинация начнется в конце ноября-декабре 2020 года.