В Ереване 12 ноября планируется новый марш с требованием отставки премьера

В Ереване члены армянской оппозиции планирует провести в четверг, 12 ноября, в 17:00 (16:00 по мск) новый протестный марш с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщили представители оппозиционных сил.

- На наши законные требования власти ответили репрессиями. Лидеры протестного движения задержаны силовиками. Все, кому небезразлична родина, приходите на марш. Наше требование - отставка Пашиняна, говорится в заявлении митингующих, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что накануне в Армении уже прошел митинг, выступающих с целью добиться отставки Пашиняна, который подписал совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.