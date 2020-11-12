В миротворческой операции в Карабахе задействуют российские вертолеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В миротворческой операции в Нагорном Карабахе будут задействованы российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС. Военные суда будут контролировать районы прекращения боевых действий в зоне конфликта, сообщили в четверг, 12 ноября, в российского министерстве обороны.

- Для воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня во время миротворческой операции будут задействованы вертолеты. Они также будут доставлять материальное и техническое имущество и личный состав миротворцев в труднодоступные районы зоны конфликта, - отметили представители ведомства в беседе с журналистами.

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 уже перебросили на аэродром в Ереване с помощью самолетов военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан».

Напомним, что 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении с 10 ноября всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. По условиям договора, конфликтующие государства останутся на занятых позициях. Контролировать прекращения огня в регионе будут российские миротворцы.