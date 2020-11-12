Минобороны откроет мобильный госпиталь в Хакасии для зараженных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российское министерство обороны намерено развернуть на территории Хакасии мобильный госпиталь на сто койко-мест для оказания помощи зараженных коронавирусной инфекцией пациентам. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили представители военного ведомства.

- В связи с обращениями жителей Хакасии по решению президента России медицинский отряд Минобороны направят в регион для открытия мобильного госпиталя, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики, - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что для помощи зараженным пациентов в Хакасии задействуют около 200 военнослужащих: врачей и младших медицинских работников. В полевом госпитале развернут отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции с помощью ПЦР-тестов.

По данным местных властей, с начала эпидемии коронавируса на территории Хакасии врачи зафиксировали 8 704 случая заражения коронавирусом.