В саудовском посольстве в Гааге произошла стрельба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В здании, где располагается посольство Саудовской Аравии, в Гааге на западе Нидерландов произошла стрельба. Информация об этом поступила в правоохранительные органы города ранним утром в четверг, 12 ноября, сообщает полиция Гааги на своей странице в социальной сети Twitter.

Выстрелы были слышны в здании на улице Koninginnegracht. По данным местной полиции, в результате данного происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Нидерландов и власти начали расследование инцидента, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале текущего месяц в столице Австрии была зафиксирована серия происшествий, похожих на спланированные теракты. Сперва неизвестный устроил стрельбу в еврейском квартале, у синагоги, затем в центре города прогремел взрыв.