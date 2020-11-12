Мишустин оценил ситуацию с экономикой России на фоне пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в российской экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции по-прежнему остается непростой. Многие предприятия, жители страны, семьи с детьми и даже целые отрасли экономики нуждаются в поддержке. Об этом заявил в четверг, 12 ноября, глава российского правительства Михаил Мишустин во время заседания кабинета министров.

- Непростой остается ситуация с российской экономикой. Целые отрасли, как и отдельные предприятия малого и среднего бизнеса и граждане нуждаются в поддержке. Многие остались без работы, в том числе семьи с детьми, - сообщил премьер-министр.

Михаил Мишустин отметил, что правительство России должно сделать всё необходимое для решения проблем, с которыми столкнулись россияне и представители бизнеса в эти сложные времена.

Как сообщал сайт Kp.ru, правительство сегодня продлило налоговые каникулы для предприятий, которые пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции.