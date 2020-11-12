Правительство Москвы на форуме «Сильные идеи для нового времени» расскажет о развитии креативного бизнеса

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С 11 по 13 ноября в Москве проходит форум «Сильные идеи для нового времени», который посвящен лучшим практикам в сфере экономики и новых технологий, образования и социального развития. Представители столицы расскажут о поддержке креативных индустрий, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в три триллиона рублей. В этом сегменте работают 113 тысяч московских компаний и около полумиллиона человек, — сообщила Наталья Сергунина. - Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте уже превышает 6%. У них большой потенциал роста, поэтому важно поддерживать их развитие. На форуме мы обязательно поделимся с коллегами своими наработками».

По ее словам, важную роль в формируемой сейчас экосистеме поддержки отрасли играет создание креативных технопарков. Первым такой статус в июне 2020 года получил Центр дизайна Artplay. Его резиденты представляют сферы архитектуры, дизайна и искусства. Они могут получить субсидии до 10 миллионов рублей на компенсацию процентов по кредитам, расходов на приобретение или лизинг оборудования, на присоединение к системам инженерно-технического обеспечения.

А для управляющих компаний креативных технопарков предусмотрены субсидии на компенсацию процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса. Максимальный размер выплат — до 300 миллионов рублей в год.

Об этих и других шагах по развитию креативной экономики на форуме расскажет Алексей Фурсин, руководитель профильного столичного органа власти — Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Он примет участие в сессии «Креативный четверг. Как перезапустить креативные индустрии в регионе».

Московскому креативному бизнесу доступен большой набор стимулирующих мер, включая субсидии на экспорт продукции, обучение персонала, льготное кредитование и поручительства для оформления займов. А в августе текущего года несколько категорий креативных индустрий получили возможность претендовать на специальные виды поддержки.

«По просьбе представителей бизнеса мы расширили возможности для получения отдельных видов выплат. Для галерей теперь доступна субсидия на участие в выставках и продвижение продукции через маркетплейсы. А организации в сфере художественного творчества, исполнительского искусства, концертные залы, театры, мюзик-холлы и другие могут компенсировать затраты на оборудование, коммунальные услуги и проценты по кредитам», — напомнил Алексей Фурсин.

Правительство Москвы оказывает креативным компаниям поддержку в продвижении их продукции. Они могут подать заявку на участие в бизнес-миссиях или воспользоваться программой «Сделано в Москве» для презентации своих товаров или услуг на иностранным байерам. В июне этого года при поддержке Департамента состоялось масштабное событие для киноиндустрии — онлайн-рынок отечественного аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition. К нему присоединились более 1400 участников, около 600 из которых — представители международных компаний из 70 стран мира. Уже в дни его проведения был анонсирован ряд контрактов по продаже московских фильмов, сериалов и анимационных лент за рубеж.

Безусловно, в городе уделяется внимание инновационным технологиям в креативной сфере. Разработчиков современных решений приглашают на акселерационные программы для масштабирования их проектов. Кроме того, они могут стать участниками Московского инновационного кластера, а значит, получить доступ к его обширной инфраструктуре, кооперационным программам и различным инструментам развития.

Благодаря поддержке Москвы креативные проекты участвуют в ключевых отраслевых мероприятиях. Так, в сентябре 15 столичных стартапов презентовали свои продукты в области веб-дизайна, компьютерной графики, аудиовизуального искусства, VR и AR на выставке «Created in Moscow» в рамках фестиваля «Российская креативная неделя».

Отдельное направление — образование и подготовка кадров, в том числе на ранних этапах, уже в школьном возрасте. В детских технопарках Москвы можно найти программу по вкусу. Архитектура, дизайн, анимация, создание видеоигр — вот лишь некоторые примеры. Также с августа работает московский филиал международной школы креативных технологий Tumo. В нем нет учителей и оценок. Дети учатся самостоятельно, выполняя подобранные для них задания. Если возникают вопросы, то за советом и поддержкой всегда можно обратиться к наставнику. В 2016 году этот проект возглавил рейтинг самых инновационных школ мира по версии французского журнала We Demain, обойдя AltSchool в Сан-Франциско, Fuji Kindergarten в Токио и Steve Jobs School в Амстердаме.