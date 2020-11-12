В России создадут платформу для обмена опытом в борьбе с «ковидом» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России появится платформа, где представители бизнеса смогут делиться своим опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэку создать базу для общения всех заинтересованных сторон. Помимо этого, представителям бизнеса порекомендовали ответственнее соблюдать ковид-дисциплину.

- Скорее всего, значительная часть населения в любом случае переболеет, но если строго соблюдать нормы, то можно сгладить пик и избежать ограничений, - отметил "Известиям" президент «Опоры России» Александр Калинин.

Объединение представителей бизнеса поможет действовать слажено и внести свой вклад в борьбе с вирусом. На кону вопрос дальнейшей работы, все с опасением ждут введения нового режима ограничений.

В «Опоре России» сразу отметили проблему, которая существует в обществе. Часто бизнес сталкивается с неадекватным поведением потребителей, которые отказываются надевать маску или просто игнорируют все санитарно-эпидемиологические требования.

Есть и та категория людей, которая старается без лишней необходимости не посещать общественные места. Россияне стали чаще покупать товары в Интернете. Доля онлайн-продаж достигла 10%, пишет ФАН.