В России зафиксировали рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России от коронавирусной инфекции и осложнений из-за нее скончались еще 439 человек. Это максимум летальных исходов от заболевания за сутки с начала пандемии в стране. Вчера показатель равнялся 432. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

За весь период в России от коронавируса умерли 32 032 человека. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,72 процента, однако окончательную можно будет определить только после завершения пандемия.

Наибольшее число летальных исходов за минувшие сутки зафиксировано в Москве (71), в Ростовской области (19) и Красноярском крае (16).

Как сообщал сайт Kp.ru, за один день российские врачи зарегистрировали 21 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заразившихся увеличился с 1,1 до 1,2 процента.