В Госдуме прокомментировали идею повысить маткапитал на 20%

В Госдуме оценили идею провести внеочередную индексацию маткапитала Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение внеплановой индексации материнского капитала в России. Она отметила, что выплаты долгое время действительно не индексировались, однако в ближайшее время повышение уже запланировано и заложено в бюджет.

К новым же предложениям по материнскому капиталу необходимо относиться максимально взвешенно, считает депутат.

«В этих условиях мы должны взвешенно подходить к своим предложениям, поскольку рост обеспечен, рост достойный на сегодняшний день. Пересмотр снова повлечет за собой пересмотр всех бюджетов, нужно понимать, что необходимо тогда вносить такие же изменения в ряд других мер», — цитирует Светлану Бессараб RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением внепланово проиндексировать маткапитал. Согласно его инициативе, выплаты должны быть повышены с 1 июля 2021 года на 20%, передает сайт argumenti.ru.