Сергей Жвачкин, губернатор Томской области: «Наука, инновации и университеты - это главный драйвер развития Томска»

Сергей Жвачкин (слева): «Мы будем развивать университетскую инфраструктуру и дальше». Фото пресс-службы губернатора Томской области

11 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел в Москве рабочую встречу с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. В ходе общения глава региона обсудил с министром обновляемую концепцию «ИНО Томск» и проект строительства многофункционального межуниверситетского кампуса на левом берегу Томи.

«Наука, инновации, университеты и студенты - это главный драйвер развития Томска, и, разумеется, один из главных приоритетов работы власти, - отметил Сергей Жвачкин. - Вместе с федеральным центром и крупным бизнесом мы будем развивать университетскую инфраструктуру и дальше. Эпидемия отложила, но не отменила эту работу - в этом у нас с Валерием Николаевичем абсолютное понимание. Будем форсировать».

Во встрече с министром также принял участие заместители главы региона Андрей Антонов и Людмила Огородова, а также ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский.