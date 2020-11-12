Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» вышла на финишную прямую

Фото: Минздрав России

С 9 по 12 ноября жители Башкортостана принимали участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование проходило в Нефтекамске, Стерлитамаке, Салавате, Уфе, Октябрьском. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 500 человек.

Фото: Минздрав России

О том, как бороться с ВИЧ, проявлять настороженность в отношении инфекции и почему терапию нужно назначать как можно раньше после постановки диагноза (см. Важно), говорили на образовательных семинарах для медицинских специалистов, которые проходили в городах проведения акции. О важности обсуждения темы ВИЧ в подростковой среде и том, как грамотно отвечать на вопросы детей, специалисты объясняли на общешкольных родительских собраниях, на которых учителя и родители школьников узнавали о путях передачи ВИЧ-инфекции.

Фото: Минздрав России

За эти семинары министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин выразил организаторам акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» отдельную благодарность. И отметил, что Республика Башкортостан всегда принимает активное участие во всех проектах, организованных Министерством здравоохранения Российской Федерации. «Проблема распространения ВИЧ-инфекции не перестает быть актуальной. И только объединив усилия здравоохранения, общества, бизнеса мы сможем победить это заболевание». - подытожил Максим Забелин.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Как лечить ВИЧ: почему нужно начать как можно раньше

Момент, когда кто-то узнает о своем ВИЧ-положительном статусе, может быть непростым, однако со временем становится легче. Главное, вовремя прийти к врачу и как можно раньше начать лечение.

* Антиретровирусная терапия (АРВТ) является одним из наиболее важных достижений современной медицины. По сравнению с тем, что было раньше, современная терапия - эффективная и простая для приема.

* Продолжительность жизни у людей с ВИЧ такая же, как и у ВИЧ-отрицательных людей, особенно если выявление и начало лечения происходят на ранних стадиях. Во многих случаях ВИЧ-позитивный статус помогает прожить даже дольше, так как человек с ВИЧ получает пожизненный и регулярный доступ к медицинской помощи.

* Риск передачи ВИЧ, когда человек принимает АРВТ, практически равен нулю. Это означает, что ВИЧ-отрицательные сексуальные партнеры также защищены.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Татарстан станет последним регионом, где пройдет акция

С 11 по 16 ноября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Республики Татарстан: Альметьевске, Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске.

16 ноября в Казани состоится торжественное закрытие акции.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru