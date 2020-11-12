Глава Кубани Вениамин Кондратьев накануне зимнего курортного сезона ужесточил контроль за соблюдением санитарных требований

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил усилить контроль за санитарными мерами накануне старта зимнего туристического сезона. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев накануне начала зимнего курортного сезона поручил усилить контроль за соблюдением санитарных требований. Глава региона поставил задачу: в условиях пандемии максимально обезопасить и туристов, и местных жителей. Во время совещания, посвященного текущей эпидситуации в Краснодарском крае, Вениамин Кондратьев отметил: сейчас критически важно контролировать выполнение всех введенных ограничительных мер, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

– Зимний сезон близко, 90% номеров в Красной Поляне уже забронировано. Мы должны быть принципиальными, чтобы сохранить эпидобстановку. Отдельное внимание – курортным территориям. До конца года мы ожидаем еще около миллиона туристов. Необходим максимальный контроль за соблюдением санитарных норм в гостиницах, отелях, в местах отдыха туристов. Нужно пройти по всем объектам размещения, - отметил губернатор.

С 15 октября глава региона увеличил число рейдов, проверяющих соблюдение масочного режима в общественных местах - на предприятиях сферы обслуживания, рынках, в магазинах. Число проверок ношения масок на предприятиях общепита и торговли увеличилось, но в основном рейды проходят в крупных городах. Кондратьев поручил региональному департаменту потребительской сферы усилить контроль и в районах Кубани.

Особое внимание глава региона акцентировал на работе развлекательных заведений в ночное время. Губернатор поручил жестко пресекать все попытки кафе и ресторанов обслуживать клиентов после полуночи. При этом Вениамин Кондратьев призвал подчиненных не допускать перегибов и не закрывать предприятия за малейшее нарушение.

– Мы должны выдержать здоровый баланс между соблюдением санитарных норм и сохранением экономики. Если нарушение незначительное, можно ограничиться беседой, – подчеркнул он.

Сейчас эпидобстановку на курортах региона контролируют около ста мобильных бригад. Они проверяют меры безопасности в отелях, санаториях и других объектах туристической сферы. Во время рейдов мобильные группы обращают внимание на соблюдение масочного режима и выполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Провинившихся ждет штраф. Если раньше ответственность за несоблюдение мер безопасности (например, отсутствие маски) возлагалась лишь на физических лиц, то сейчас предприятия обязаны строго следить, носят ли средства индивидуальной защиты их сотрудники и клиенты.

Напомним, с начала 2020 года курорты Кубани приняли более 10,2 млн туристов. Большинство гостей - 8,5 млн человек - приехали в пляжный сезон, с июня до конца октября. Ожидается, что до конца этого года Краснодарский край встретит еще около миллиона отдыхающих. Кубанские здравницы принимают туристов круглый год, кроме того, с декабря в крае открывается горнолыжный сезон. Несмотря на пандемию, поток туристов в Краснодарский край не уменьшается. Этому способствует как общий подъем внутреннего туризма, так и туристический кешбэк, введенный Правительством РФ.