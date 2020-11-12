Андрей Малахов возглавил рейтинг ведущих, которым доверяют россияне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исследовательский центр "Ромир" провел опрос и выяснил, кому из телеведущих больше всего доверяют россияне. Первую строчку рейтинга занял ведущий программ канала "Россия-1" Андрей Малахов. Кроме него, в тройку лидеров попали Максим Галкин и Владимир Соловьев.

Со времени предыдущего опроса в июне этого года тройка лидеров несколько изменилась. Тогда на месте Владимира Соловьева был Александр Гордон. Сейчас же он сместился на шестое место.

В опросе приняли участие 2400 человек старше 14 лет. Им задали вопрос: "Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего". Варианты ответов не предлагались, поэтому респонденты отвечали исходя из своих личных предпочтений.

Топ-10 ведущих, которым больше всего доверяют россияне:

1. Андрей Малахов

2. Максим Галкин

3. Владимир Соловьев

4. Иван Ургант

5. Владимир Познер

6. Александр Гордон

7. Павел Воля

8. Елена Малышева

9. Леонид Якубович

10. Ксения Бородина