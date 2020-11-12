Названы регионы, где быстрее можно накопить на покупку машины Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты сервиса «Авито Авто» посчитали времени нужно россиянам, чтобы накопить на покупку машины. Условия исследования предполагали, что в семье трудятся оба супруга, зарплата одного из них полностью откладывается.

За основу брали данные по заработной плате с сервиса «Авито Работа» по итогам третьего квартала 2020 года – 34 499 рублей. За этот же период была высчитала средняя стоимость подержанного автомобиля в исследуемых регионах. Показатель колебался от 190 до 300 тысяч рублей.

В среднем копить на подержанную машину придется 8 месяцев и 21 день, но есть регионы, где этот процесс происходит быстрее.

Быстрее всего накопить получается у супругов из Барнаула и Омска, на достижение цели у них уйдет 6 месяцев и 10 дней. А вот супругам из Самары, Тольятти и Иркутска придется собирать деньги полных 10 месяцев.

Причина в том, что в первых двух регионах стоимость авто значительно ниже, чем в среднем по стране: в Барнауле – 190 тыс.руб., а в Омске – 217 тыс.руб. В остальных – около 300 тысяч рублей.

На то, чтобы купить подержанную машину в Москве нужно копить 8 месяцев и 5 дней, а в Санкт-Петербурге – 8 месяцев и 23 дня, сообщает "Российская газета".