Кадровики рассказали о самых тяжелых соискателях Фото: EAST NEWS

IT-специалисты у кадровиков относятся к особой категории – это люди, которые очень придирчиво выбирают будущего работодателя и без труда могут отказаться сотрудничать, если их ожидания не полностью удовлетворены.

Эксперты международной рекрутинговой компании Hays совместно с карьерным сервисом "Хабр Карьера" провели опрос данных специалистов и выяснили причины, по которым IT-специалисты пренебрегают предложениями.

Оказалось, что 24% опрошенных уже имеют опыт отказа от вакансии, если не понравилось общение на собеседовании.

21% респондентов уходили с работы в первые ни, если плохо организован процесс адаптации нового сотрудника. 2% делали это несколько раз.

Большинство представителей (61%) не станут откликаться на вакансии, если о компании негативные отзывы в интернете. Только 7% «клюнут» на известный бренд.

Не менее важным параметром для принятия позитивного решения является зарплата (80%), предлагаемые задачи (54%), график работы (37%), перспективы карьерного роста (32%).

Причины для отказа работодателю:

Низкая зарплата - 67%,

Требования стрессоустойчивости и возможность переработок - 63%,

Фразы: «Почему мы должны выбрать именно вас?» - 63%,

Отсутствие конкретики в описании вакансии – 61%,

Требование к возрасту кандидата – 43%.

- Погоду на рынке труда профессионалов IT определяют соискатели. Нанять нужного специалиста не так просто, в других отраслях соискатели не ожидают подобных преференций, - прокомментировали исследователи «Российской газете».