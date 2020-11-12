В Москве за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом Фото: REUTERS

В Москве за сутки скончались еще 70 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Общее число жертв болезни в столице за все время эпидемии увеличилось до 7 643. Всего в России с момента появления вируса скончались более 31 тысячи граждан. Об этом 12 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

Инфекция до сих пор продолжает активно распространяться среди населения. В связи с этим граждан призывают соблюдать простые меры предосторожности - носить маски и перчатки. а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сайт kp.ru писал, что почему больных коронавирусом в России лечат по-разному даже с одинаковыми симптомами. Во многом это связано с индивидуальной переносимостью вируса и реакции организма на лекарства. Также отмечается, что при бессимптомной форме болезни, как правило, не нужно принимать ничего, а просто соблюдать правила изоляции и наблюдать.

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