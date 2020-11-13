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Названы самые раздражающие привычки россиян

Участники опроса раскрыли, какая привычка стала главной причиной домашних ссор
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Названы самые раздражающие привычки россиян

Названы самые раздражающие привычки россиян

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за коронавируса многим семьям прошлось много времени проводить дома на карантине. Однако постоянное присутствие домашних в четырех стенах приводило к ссорам. О том, какие привычки россиян стали главными причинами столкновения интересов, рассказали эксперты сервиса экспресс-доставки "Самокат" и онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

В исследовании компаний, результаты которого имеются в распоряжении kp.ru, говорится, что участниками опроса стали 1674 человека. Из них одинаково раздражало и мужчин, и женщин привычка партнера разбрасывать вещи по дому.

Еще часть граждан признались, что не всегда соблюдают идеальный порядок дома. Так, 14% опрошенных женщин не гладят вещи после стирки, не всегда моют посуду 13% респондентов, и лишь иногда не заправляют постель (12%).

Что касается сильной половины человечества, то их поведение в быту слегка неряшливое.

- Чаще всего они не убирают постельное белье (16%), разбрасывают одежду (16%) и не гладят вещи (14%). Но только 10% опрошенных мужчин отметили, что оставляют на кухне грязную посуду, - говорится в исследовании.

При этом за пару месяцев домашней самоизоляции 40% опрошенных отметили, что стали чаще ссориться с членами своей семьи из-за бытовых вопросов. Почти половина респондентов назвали главной причиной домашних конфликтов разбросанные вещи.