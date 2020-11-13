Выборы в США: Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней

Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней Фото: REUTERS

Апелляционный американский суд в штате Пенсильвания принял решение удовлетворить иск штаба действующего президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что глава государства оспаривал законность подсчета голосов по почте на выборах президента США 2020 года. Об этом пишет газета Philadelphia Inquirer.

Как отмечает издание, спорт между сторонами шел из-за бюллетенях избирателей, не удостоверивших свою личность. По законам Пенсильвании, голосовавшие могли подтвердить их подлинность в течение шести дней после выборов (до 9 ноября). Однако госсекретарь штата Кэти Буквар по какой-то причине продлила этот срок до 12 ноября.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал. что в США состоялись выборы президента. По предварительным подсчетам, в политической гонке лидирует демократ Джо Байден. Однако официально о победе пока не сообщалось. Тем временем, действующий лидер Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения.