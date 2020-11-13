Центробанк отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Международного коммерческого банка» в Москве. Это связано с грубыми нарушениями кредитной организацией законов страны и нормативных актов регулятора, говорится в сообщении ЦБ России в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Из-за этого Центробанк неоднократно в течение минувшего года применял к нему ограничения, в том числе на привлечение денежных средств физических лиц.

Кроме того, более 70 процентов кредитного портфеля банка «Международного коммерческого банка» составляли низкокачественные ссуды, которые несколько раз реструктурировали ля сокрытия настоящего уровня просроченной задолженности. Банк также завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

- Центральный Банк неоднократно направлял банку предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. Действия кредитной организации представляли реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, - говорится в заявлении регулятора.

По данным ЦБ на ноябрь текущего года, «Международный коммерческий банк» занимал 299-ое место в банковской системе России. Выплаты вкладчикам кредитной организации начнутся не позднее 27 ноября.