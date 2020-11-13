В пандемию россияне стали тратить больше, чем зарабатывать Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус заставил россиян пересмотреть подход к своим тратам. Последние опросы показывают, что доходы людей постепенно падают, а вот траты растут. Эксперты объясняют данный факт эффектом отложенного спроса и еще указывают на тревожный признак: многие залезли в свои копилки и начали расходовать сбережения.

В октябре реальные, то есть очищенные от инфляции расходы оказались вообще рекордными. Они выросли на 5,7% к сентябрю и на 6,4% к прошлому году. Такие данные озвучены в исследовании «Ромира».

- Многие исследования показывают, что тратить больше стали обеспеченные слои населения, - комментирует NEWS.ru заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков. – Сработал эффект отложенного спроса. Представители «среднего класса» решили направить сбережения на товары, покупка которых ранее откладывалась. Многие понимают, что расходы в дальнейшем будут расти, деньги под матрасом просто «сгорят». Так что это своего рода инвестиция, но далеко не последние деньги.

Вполне возможно, что нынешняя волна трат обусловлена истечением сроков ранее открытых депозитов. Теперь условия по ним менее выгодные и люди предпочитают просто потратить средства на желанные цели. К тому же, многие смогли сэкономить на летнем отдыхе и развлечениях, так как были закрыты границы.

Есть и обратная сторона медали, которая вызывает тревогу у экономистов. В структуре расходов россиян серьезно возросли траты на продукты питания (53%), на медицину и лекарства (48%), и расходы на детей (30%).

- Это является тревожным сигналом. Одно дело, когда траты растут на фоне некой потребительской эйфории, при этом люди улучшают качество своей жизни, другое – когда реальная инфляция оказывается выше заявленной. Рубль в этом голу сильно просел что отразилось на ценах. Возможно мы сейчас видим попытки людей не ронять устоявшийся уровень жизни, тратя на привычные товары в разы больше, - заключил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

2020 год обещает побить рекорды по тратам на ипотеку. Эксперты видят этому объяснение. В беседе с «360» специалисты заявили, что все дело в стечении обстоятельств и желании россиян выгодно вложить деньги.