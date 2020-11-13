Байден может назначить Хиллари Клинтон послом США в ООН Фото: REUTERS

Кандидат на пост американского президента от Демократической партии Джо Байден может назначить бывшего госсекретаря страны Хиллари Клинтон на должность постоянного представителя при ООН. Об этом в пятницу, 13 ноября, пишет издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

- Обсуждают одну интригующую кандидатуру - Хиллари Клинтон на пост посла США в ООН. Смысл в том, что Джо Байден таким образом подчеркнет важность этой должности в администрации. Кроме того, назначение Хиллари Клинтон поднимет престиж самой Организации, в том время как глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене сокращается, - говорится в публикации.

Утверждается также, что демократы рассматривают в качестве старших советников главу аппарата Байдена в бытность его вице-президентом Стива Риччети, экс-сенатора и сопредседателя переходной команды Байдена Теда Кауфмана и Майка Донилона.

Напомним, что выборы в Соединённых Штатах прошли 3 ноября. Джозеф Байден уже набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков, однако официальный итоги президентских выборов до сих пор не объявили.