Серийный убийца «Йоркширский потрошитель» скончался от коронавируса

Полицейский участок в Шеффилде, где впервые был задержан серийный убийца Питер Сатклифф. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании от коронавирусной инфекции скончался известный серийный убийца Питер Сатклифф, известный как «Йоркширский потрошитель». Он отбывал пожизненное заключение в тюрьме и умер от заболевания в возрасте 74 лет. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает телеканал Sky News.

Сообщается, что преступник умер в университетской больнице Северного Дарема, куда был госпитализирован после заражения тяжелой формой коронавирусной инфекции. По информации журналистов, прибыв в больницу, он отказался от лечения.

Питер Сатклифф был осужден еще в 1981 году. Его обвинили в убийстве 13 женщин и покушении на жизни еще семи. Первое убийство «Йоркширский потрошитель» совершил в 1975 году – его жертвой стала 28-летняя Виломена Маккен, мать четырех детей. По некоторым данным, первые нападения на женщин он совершал еще в 1960-х годах.

Когда убийства продолжились, местные правоохранители посоветовали женщинам по вечерам не выходить из дома в одиночестве. В скором времени убийцу схватили, но к тому моменту его жертвами стали уже 13 человек.

На суде Питер Сатклифф пытался уйти от ответственности: он рассказывал, что совершать нападения на «проституток» (коими он считал своих жертв) ему приказывали некие «божественные голоса».