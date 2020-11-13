Россия отправила в Карабах еще восемь самолетов с миротворцами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские самолеты военно-транспортной авиации продолжают перебрасывать миротворцев и необходимую технику в Нагорный Карабах для проведения миротворческой операции. В пятницу, 13 ноября, в регион с аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели еще восемь самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ, сообщает Министерство обороны.

Эти воздушные суда доставят в регионе более десяти большегрузных автомобилей и средства материально-технического обеспечения. На борту самолетов находятся более сотни российских миротворцев. Координирует их действия в круглосуточном режиме Национальный центр управлений обороной.

Для выполнения задач миротворцев и обеспечения их безопасности организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана по прямым каналам связи.

Напомним, что для контроля за прекращением боевых действий в Нагорный Карабах направили российских миротворцев в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.