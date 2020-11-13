В Минздраве предложили снижать пенсионный возраст мужчин после третьего ребенка Фото: Иван ВИСЛОВ

Главный внештатный специалист российского министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью и глава НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст мужчин после рождения третьего ребенка. Такую инициативу эксперт выдвинул во время своего выступления на круглом столе в пятницу, 13 ноября.

- Следует предусмотреть снижение возраста выхода на пенсию для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка, а также на один год после рождения последующих детей, - отметил Олег Аполихин.

Он посоветовал предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отпуск для отцов по уходу за малолетним ребенком до трех лет.

Специалисты российского Минздрава также предложил понизить подоходный налог для жителей России, которые регулярно проходят диспансеризацию, для поощрения. Директор НИИ уточнил, что эта идея не подразумевает введения наказания для тех, кто не проходил регулярную диспансеризацию.