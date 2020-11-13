В России вырастут минимальные цены на водку, коньяк и шампанское Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское министерство финансов утвердило повышение минимальных розничных цен на некоторые алкогольные напитки в стране. Так, в соответствии с приказом ведомства, опубликованном на официальном сайте правовой информации в пятницу, в стране вырастут минимальные цены на водку, коньяк и игристые вина с 1 января следующего года.

В документе говорится, что минимальная розничная стоимости водки повысится до 243 рублей за одну бутылку объемом 0,5 литра (сейчас она составляет 230 рублей). Минимальная цена на коньяк вырастет до 446 рублей (сейчас 433), а на игристое вино или шампанское – до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра (сейчас 164 рубля).

Данный приказ министерства финансов вступает в силу с января следующего года, его положения будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно. Минимальные розничные цены помогают бороться с контрафактом.