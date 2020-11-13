В лидерах команды из РХТУ и «Вышки»: названы победители межвузовского чемпионата Future Tech

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В Москве подвели итоги межвузовского чемпионата Future Tech, организованного Агентством инноваций Москвы, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Победителями стали две команды из Высшей Школы Экономики и команда Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева.

«Всего в Future Tech приняли участие 60 команд-участниц из 32 вузов со всей России. На кейс-чемпионате было предложено к решению 150 бизнес-задач от 80 компаний», - отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Команда из Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева предложила самый адаптивный интерфейс мобильного приложения видео-, телеметрического и спутникового мониторинга автотехники для компании, занимающейся контролем грузоперевозок.

Другой победитель чемпионата, команда из Высшей Школы Экономики, предложила финансовую модель для известной франшизы снегобайков. Она включала в себя уникальный калькулятор, учитывающий все финансовые издержки от амортизации аккумуляторов и двигателей до расходов на электричество. По запросу была рассчитана и ставка роялти в размере 10% от выручки. Ещё одна команда из ВШЭ, получившая призовое место, предложила компании, занимающейся переработкой газа, наиболее рентабельную малотоннажную установку для переработки газа из 5 предложенных конфигураций.

Победители получили сертификаты на онлайн-обучение и умные колонки с голосовым помощником. Помимо этого, в рамках церемонии награждения кейс-чемпионата состоялось подписание соглашений о сотрудничестве по проекту Future Tech между Агентством инновации Москвы, Московским авиационным институтом и Институтом международных экономических связей.

Обратим внимание, что Future Tech — это краудсорсинговая платформа для молодых специалистов и компаний малого и среднего бизнеса Москвы, которая помогает улучшить навыки для работы на рынке инноваций, а также найти решения для бизнес-задач. За 2020 год 296 компаний вступили в программу, более 2200 молодых специалистов и студентов зарегистрировались на платформе для решения 596 задач. Партнерами программы стали 47 вузов и более 170 решений бизнес-задач передано на рассмотрение и последующее внедрение в работу компаний.