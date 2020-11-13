NETFLIX снял документальный фильм о сборной России по танцам с собаками

По результатам первенства сборная команда кинологов России стала абсолютным чемпионом Европы в командном зачете. Фото: Анна ШИЛИНА

Американский стриминговый сервис NETFLIX анонсировал выход нового документального сериала «Мы – чемпионы!», посвященного необычным видам спорта. Съемочная группа проекта побывала в разных странах и сняла несколько выпусков, каждый из которых посвящен одному редкому или малоизвестному типу соревнований.

Один из эпизодов проекта расскажет зрителям о танцах с собаками. Это официальный, признанный во всем мире вид кинологического спорта, который активно развивается в России. Именно российская сборная команда и стала главным героем выпуска. Съемочная группа проекта отправилась вместе с нашей командой на чемпионат Европы 2019 года, который проходил в итальянской коммуне Кавайон Веронезе неподалеку от Вероны. По результатам первенства сборная России стала абсолютным чемпионом Европы в командном зачете.

Помощь в организации съемок оказала Российская кинологическая федерация (РКФ). «Танцы с собаками – очень красивый вид состязаний», - сказал президент РКФ Владимир Голубев. - «Это сплав хореографии, дрессировки, а главное, – это гармония отношений между человеком и собакой. Мы были рады помочь коллегам погрузиться в эту удивительную дисциплину, рассказать им все тонкости и сложности».

Кстати, в 2021 году чемпионат Европы по танцам с собаками пройдет в России.

Релиз док-сериала «Мы - чемпионы» намечен на 17 ноября. Проект будет доступен на русском языке.