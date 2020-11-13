Лукашенко назвал коронавирус ширмой, за которой пытаются переделить мир

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал коронавирусную инфекцию нового типа ширмой, за которой скрываются глобальные игроки в попытках переделить мир.

«Мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, которые требуют анализа … Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю: это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер», - сказал белорусский лидер, отметив, что у этих игроков есть определенные планы на постсоветском пространстве, в том числе в Белоруссии

Лукашенко отметил, что Белоруссия состоялась как государство, а также имеет «политический вес и серьезный экономический потенциал». События в стране после выборов он назвал попыткой неконституционного переворота, которые происходят «по лекалам цветных революций»

Как писал сайт kp.ru, белорусский лидер также назвал движущую силу и мотив беспорядков в Белоруссии. По его словам, большую роль играет «внешний фактор»