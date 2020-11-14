Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Невролог назвал людей, которых невозможно закодировать от алкоголя

Эксперт объяснил, чем характеризуется алкогольная зависимость
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Есть категория людей, которым не поможет кодирование

Есть категория людей, которым не поможет кодирование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чрезмерное употребление алкоголя иногда выливается в серьезную зависимость от спиртного. В таких случаях крайне важна своевременная и квалифицированная помощь специалиста. Однако и тут все крайне индивидуально. О том, каких зависимых невозможно закодировать от алкоголя, Kp.ru рассказал врач невролог высшей категории Евгений Мосин.

По словам эксперта, прежде всего в эту категорию входят люди с серьезными психическими расстройствами, а также те любители спиртного, которые хотят попытаться избавиться от зависимости самостоятельно.

- Те, кто не готов к кодирующей терапии, могут прийти просто поговорить, чтобы решить кодироваться или лечиться позже. Это происходит по многим причинам, но главная – безуспешные попытки избавиться от этой зависимости самому и осознание того, что кодовая терапия может помочь, - рассказал Мосин.

Напомним, алкогольная зависимость характеризуется как постоянное и непреодолимое желание употреблять спиртные напитки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все о кодирование от алкоголизма

Эксперты рассказали насколько оно эффективно и безопасно, а также какие методики применяются и есть ли у них противопоказания и осложнения (подробности)