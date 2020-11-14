Невролог назвал людей, которых невозможно закодировать от алкоголя

Есть категория людей, которым не поможет кодирование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чрезмерное употребление алкоголя иногда выливается в серьезную зависимость от спиртного. В таких случаях крайне важна своевременная и квалифицированная помощь специалиста. Однако и тут все крайне индивидуально. О том, каких зависимых невозможно закодировать от алкоголя, Kp.ru рассказал врач невролог высшей категории Евгений Мосин.

По словам эксперта, прежде всего в эту категорию входят люди с серьезными психическими расстройствами, а также те любители спиртного, которые хотят попытаться избавиться от зависимости самостоятельно.

- Те, кто не готов к кодирующей терапии, могут прийти просто поговорить, чтобы решить кодироваться или лечиться позже. Это происходит по многим причинам, но главная – безуспешные попытки избавиться от этой зависимости самому и осознание того, что кодовая терапия может помочь, - рассказал Мосин.

Напомним, алкогольная зависимость характеризуется как постоянное и непреодолимое желание употреблять спиртные напитки.

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