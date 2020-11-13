Принц Чарльз выпустил коллекцию экологичной одежды "по королевским ценам"

Принц Чарльз выпустил коллекцию экологичной одежды. Фото: Instagram charlesprinceofwales

71-летний наследник британского престола принц Чарльз выпустил собственную коллекцию экологичной одежды. Он уже достаточно давно занимается производством органических продовольственных продуктов, а теперь увлекся и миром моды.

Одежду разработал благотворительный фонд The Prince's Foundation совместно с итальянском компанией Yoox Net-A-Porter. Всего в коллекции представлено 10 женских и 8 мужских вещей, пишет издание People.

Принц Чарльз подчеркнул, каждое изделие в его коллекции вдохновлено творчеством Леонардо да Винчи. При этом вся одежда сделана из экологичных материалов. По словам директора Yoox Net-a-Porter Федерико Марчетти, принц Чарльз уже очень давно озабочен проблемами экологии.

- Он говорил о вредном воздействии пластика еще в 1969 году, в год моего рождения, - рассказал Марчетти.

Правда, позволить себе одежду от принца Чарльза смогут далеко не все. Самое дешевое изделие обойдется 395 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей). А самая дорогая вещь достигает 1295 фунтов стерлингов.

Все вырученные средства впоследствии пойдут на благотворительность.