Лукашенко поручил объективно расследовать гибель Романа Бондаренко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего Романа Бондаренко, и поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование его смерти.

По словам белорусского лидера, он спросил о ходе расследования главу Следственного комитета республики и предупредил его, что «эта проблема будет раскручиваться».

«Сегодня утром, поскольку все же начали милицию обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: "Возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело", или какое там у них расследование», - заявил Лукашенко.

«Когда человек уходит из жизни - это плохо. Тем более молодой человек», - добавил глава республики

Напомним, Роман Бондаренко скончался после того, как его избили неизвестные во дворе, которой известен у протестующих как «площадь перемен». Неизвестные в масках принялись удалять на «площади» красно-белую символику. После драки Романа доставили в Центральное РУВД, а оттуда госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. К моменту прибытия в больницу молодой человек уже был в коме, спасти его врачам не удалось.

Следственного комитета, а также врачи, которые пытались спасти жизнь Романа, отметили, что у него «было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».