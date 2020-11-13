Выборы в США: Трамп одержал победу в Северной Каролине Фото: REUTERS

Кандидат от Республиканской партии, действующий американский лидер Дональд Трамп одержал победу на выборах в Северной Каролине. Кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает в Джорджии.

По данным CNN, в Северной Каролине республиканский кандидат получил 50 процентов голосов избирателей, демократ - 48,6 процентов. В Джорджии за Байдена отдали 49,5 процента голосов, за Трампа - 49,2 процента.

При этом кандидат от Демократической партии еще ни разу за последние 30 лет не побеждал на президентских выборах в Джорджии.

Напомним, что по данным американских СМИ, на президентских выборах победил Байден, который уже объявил о своей окончательной победе. Трамп не признает поражение на выборах. Он обвинял Демократическую партию США в махинациях на выборах и попытке демократов «украсть выборы». Однако, как писал сайт kp.ru, несколько советников американского лидера считают, что ему пора прекратить оспаривать результаты голосования на выборах президента США.