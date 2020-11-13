Выборы в США: Штаб Трампа отозвал иск о незасчитанных голосах в округе Аризоны Фото: REUTERS

Штаб кандидата на пост президента США от Республиканской партии, действующего американского лидера Дональда Трампа отозвал иск о незасчитанных голосах в крупнейшем округе Аризоны Марикопа. Об этом говорится в уведомлении штаба в судебной базе.

В поданном несколько дней назад иске говорилось, что часть голосов не была засчитана из-за ошибочных действий сотрудников избирательных комиссий при работе с машинами для голосования.

В уведомлении штаба Трампа в судебной базе отмечается, что со времени слушаний, прошедших 12 ноября, «сведение голосов по всему штату сделало ненужным судебное решение по части президентских выборщиков».

Напомним, ранее апелляционный американский суд в штате Пенсильвания принял решение удовлетворить иск штаба Трампа. Американский лидер также оспаривал законность подсчета голосов по почте на выборах президента США.

Напомним, по предварительным подсчетам, победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден. Однако официально о победе пока не сообщалось. Трамп в свою очередь заявил, что выборы еще далеки до завершения.