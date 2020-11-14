Яндиев отказался от дачи показаний в полиции после драки с Харитоновым. Фото: социальная сеть.

Боец Адам Яндиев отказался в полиции от дачи показаний после драки с Сергеем Харитоновым в "Лужниках", несмотря на то, что ему выдали обязательство о явке в полицию.

"Боец Адам Яндиев, доставленный в полицию после драки в "Лужниках", где пострадал боец Сергей Харитонов, отказался от дачи показаний. В настоящее время ему выдано обязательство о явке в полицию", - сказал собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

Он рассказал, что Сергей Харитонов получил ранения, когда пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт.

Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации.

В пятницу, 13 ноября, стало известно, что 40-летний боец смешанных единоборств Сергей Харитонов был избит. Причиной драки послужил бытовой конфликт.

Спортсмен обратился за помощью к медикам, у него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Бойца госпитализировали, в субботу, 14 ноября, он будет прооперирован.

По факту драки Харитонов написал объяснение и заявление в полицию.