В Баку сообщили, что Азербайджан и Армения провели обмен телами погибших военных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Азербайджан и Армения под контролем российских миротворцев обменялись телами военнослужащих, погибших в боях у города Шуша. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

"В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне. Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших там же во время боев", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Минобороны Азербайджана выразило благодарность российским коллегам и министру обороны РФ Сергею Шойгу за организацию этой гуманитарной акции.

Напомним, что 27 сентября в Нагорном Карабахе обострился 30-летний территориальный конфликт. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года. Тогда Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР.

После нескольких недель кровопролитных боев, враждующие стороны предприняли несколько попыток к примирению, но каждый раз соглашения нарушались. 9 ноября страны заключили мирный договор. Основными условиями соглашения стало введение в регион российских миротворческих групп, обмен пленными и телами убитых, а также передача Азербайджану Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов.