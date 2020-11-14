Как защититься от опасных осложнений коронавируса при диабете, рассказал врач Фото: Александр ГЛУЗ

Люди с диабетом находятся в группе риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Как защититься от опасных осложнений коронавируса при диабете «Комсомолке» рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

Первым делом, необходимо «подавить сладкую среду», и постараться вернуть уровень сахара к норме, чаще всего через инсулинотерапию. Если человек с диабетом переносит коронавирус в нетяжелой форме и лечится на дому, то ему обязательно нужно вести частый мониторинг крови - не менее 6 раз в день, «чтобы не пропустить тот момент, когда сахар поползет вверх на фоне инфекции».

«Пороговый уровень 7 ммоль/л. Выше нельзя», - предупредила специалист.

В случае, если сахар пополз вверх и преодолевает планку в 10 – 11 ммоль/л, необходимо проконсультироваться с врачом и, который скорее всего назначит инсулинотерапию, если пациент все еще на таблетках.

Шестакова отметила, что согласно исследованиям, диабетические таблетки защищают от тяжелого течения коронавируса. Так, применение метформина до того, как человек заболел, в 3 раза снижает тяжесть заболевания.

Врач также посоветовала обильное питье, которое выводит токсины. Кроме того, она посоветовала употреблять овощные салаты, белковую пищу, творожные продукты.