Алиев заверил Путина, что христианские храмы на территории Азербайджана находятся под охраной

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ходе прошедшего телефонного разговора глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил президенту России Владимиру Путину, что христианские храмы на территории Азербайджана находятся под охраной. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

«Президент Алиев сообщил, что в соответствие с трехсторонним заявлением христианские святыни на возвращаемых Азербайджану территориях будут оберегаться в надлежащем порядке», - говорится в сообщении, где отмечается, что все проживающие в Азербайджане христиане смогут пользоваться этими храмами.

Как писал сайт kp.ru, в ходе телефонного разговора российский лидер сообщил азербайджанскому коллеге о необходимости обеспечить сохранности христианских храмов в районах Нагорного Карабаха, которые переходят Баку.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях. Однако до 20 ноября Баку должны вернуться Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район