В Мексике коронавирусом заразились 1 003 253 человека Фото: REUTERS

Число заразившихся коронавирусом в Мексике превысило миллион. С начала пандемии COVID-19, по данным мексиканского Минздрава на сегодняшний день, в стране коронавирусной инфекцией заразились 1 003253 человека.

Только за последние сутки медиками было выявлено 5860 новых инфицированных, чей диагноз подтвержден лабораторными тестами, умерли 635 больных. Такие данные в субботу, 14 ноября, озвучил на пресс-конференции глава департамента укрепления здоровья Минздрава страны Рикардо Кортес Алькала.

«В общей сложности анализы 1 003253 человек дали положительный результат», - приводит его слова ТАСС.

С конца февраля, когда в Мексике был зафиксирован первый случай заражения, из-за вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 98259 пациентов, выздоровели более 745 тысяч человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 53 миллиона.