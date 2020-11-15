«Конечно, это трусость»: Харитонов пристыдил Яндиева после драки в Лужниках

Сергея Харитонова (справа) после драки с Адамом Яндиевым госпитализировали Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов рассказал, что не ожидал от своего «коллеги» Адама Яндиева нападения с кастетом, отметив, что такое поведение свойственно только подлецам.

«Не ожидал, конечно, но что же… он подлец. Всегда так было. Подлый человек всегда так делает», - сказал избитый спортсмен в интервью ТАСС, рассказывая о подробностях драки в Лужниках.

На вопрос, можно ли сказать, что он был шокирован таким развитием событий, тяжеловес ММА ответил: «Нет, ну не шокирован. Я же не мальчик, у меня в жизни были вещи и посерьезнее».

«Конечно, это трусость в первую очередь», - так Харитонов объяснил поведение Яндиева.

Напомним, как писал сайт kp.ru, потасовка двух бойцов произошла вечером в пятницу, 13 ноября, в Лужниках, где проводились соревнования по смешанным единоборствам «Битва чемпионов». Сергей Харитонов и Адам Яндиев были там в качестве гостей, на ринг не выходили.

Ранее сообщалось, что в результате потасовки тяжеловес ММА получил перелом носа, сотрясение мозга и травму глаза – правый глаз у него не видит. Харитонов госпитализирован, в понедельник ему предстоит операция.

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В пятницу, 13 ноября, в «Лужниках» состоялась незапланированная бойня бойцов ММА. Известный в этих кругах ингушский спортсмен Адам Яндиев по прозвищу «Борода» напал на знаменитого бойца Сергея Харитонова. У легенды ММА Харитонова перелом носа и травма глаза. А с этим поединком теперь будет разбираться полиция (подробности).