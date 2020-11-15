Радикалы устроили беспорядки на марше сторонников Трампа в Вашингтоне Фото: REUTERS

В Вашингтоне во время крупного митинга в поддержку Дональда Трампа радикалы устроили массовые погромы и беспорядки. Они разгромили магазины, на которых была символика Республиканской партии и напали на сторонников действующего главы США.

Как передает телеканал «Россия 24» в воскресенье, 15 ноября, дебоширы в масках напали на протестующих во время марша. Они с криками начали бросать в демонстрантов фаеры и металлические палки, разгромили несколько магазинов с атрибутикой республиканцев, разорвали флаги и плакаты, агитирующие за Трампа, а также демонстративно сожгли американской флаг прямо посреди улицы.

Американский репортер Дрю Эрнандес с места событий передал, что сторонников Трампа провоцировали и избивали активисты движений Антифа и Black lives matters, они же виновны в погромах.

Сам Дональд Трамп заявил, что сотни тысяч людей пришли поддержать его на марше в Вашингтоне. Политик в очередной раз раскритиковал местные СМИ, которые, по его мнению, не показывают то количество людей, которые на самом деле приняли участие в митинге.

Акция сторонников республиканца началась вчера вечером. Сперва тысячи человек отправились к зданию Верховного суда, требуя честных выборов. Противники Трампа встретили демонстрантов криками «проиграл» и «убирайся».