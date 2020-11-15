Новые случаи заражения коронавирусом в России на 15 ноября 2020: более 22,5 тысячи человек заболели за сутки

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 15 ноября 2020 Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали 22 572 новых инфицированных коронавирусом во всех регионах. Общее количество заражений в стране с начала пандемии достигло отметки в 1 925 825 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба о новых случаях заражения коронавирусом в России на 15 ноября 2020 года.

Сообщается также, что за последние сутки от коронавирусной инфекции или осложнений из-за нее погибли еще 352 россиянина, с начала эпидемии число летальных исходов увеличилось до 33 186. Выздоровели за один день еще 14 456 человек с ранее подтвержденных диагнозом, за весь период смогли излечиться от заболевания 1 439 985 человек.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано уже две эффективные вакцины от коронавируса: «Спутник V» от центра Гамалеи о «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Клинические испытания проходит третий препарат, разработанный Центром имени Чумакова РАН. В институте отметили, что вакцина может быть готова уже в феврале, а также назвали ее главное отличие от остальных препаратов.