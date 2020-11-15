На акции протеста в Минке начались задержания Фото: REUTERS

Несколько десятков человек были задержаны в Минске во время протестной акции возле станции метро «Пушкинская». Об этом в воскресенье, 15 ноября, передает агентство ТАСС.

Воскресную акцию протеста жители белорусской столицы организовали в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко.

Сотрудники правоохранительных органов проводят задержания оппозиционеров рядом с метро, где в настоящее время сосредоточилось большое количество силовиков и специальной техники. Полиция также препятствует проходу протестующих, которые пытаются подойти ближе к «народному мемориалу», созданному на месте гибели минчанина Александра Тарайковского. Он погиб во время демонстрации в августе этого года рядом со станцией «Пушкинская».

Сообщается, что основная часть задержаний проходит возле гостиницы «Орбита», где сторонники местной оппозиции планировали провести протестный марш. Некоторых демонстрантов правоохранители уводят силой в микроавтобусы.

ТАСС также пишет о задержании своего корреспондента, который освещал несогласованную акцию протеста у мемориала. После проверки документов правоохранители отпустили представителя прессы.

Напомним, что массовые акции протеста в Белоруссии проходят уже четвертый месяц подряд. Они начали после оглашения итогов президентских выборов, на которых победу, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов.