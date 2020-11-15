Суд не отправил под арест экс-главу СНБ Армении, обвиняемого в подготовке убийства Пашиняна

Артур Ванецян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Суд не стал отправлять под арест задержанного экс-главу Службы национальной безопасности Армении и лидер партии «Отечество» Артура Ванецяна, которого обвиняют в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Решение о его задержании судья признал неправомерным.

«На этот раз справедливость восторжествовала. Я заявляю всем моим сторонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений», - заявил Ванецян.

Политик отметил, что власть пытается отстранить его от политических процессов. «Нас ничего не остановит», - добавил он.

Напомним, Ванецян был задержан в субботу, 14 ноября, по обвинению в попытке узурпации власти и подготовке убийства главу правительства Армении. Член совета партии «Отечества» Сос Акопян заявил, что таким образом власти страны пытаются всячески «обезглавить» партию.

Позже Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства Пашиняна, и сообщила, что по этому делу задержан не только Ванецян, но и бывший руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян.