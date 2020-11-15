Президент Перу Мануэль Мерино подал в отставку после массовых акций протеста

Президент Перу Мануэль Мерино Фото: REUTERS

В воскресенье, 15 ноября, президент Перу Мерино, вступивший в должность после импичмента Мартина Вискарры, подал в отставку после массовых акций протеста. О своем уходе глава государства сообщил сам.

«В этот момент, когда Перу проходит через один из крупнейших политических кризисов, хочу довести до сведения всей страны, что подаю заявление об отставке с поста президента республики без возможности отзыва [своего решения]», - заявил он, обращаясь к нации в эфире национального телевидения, призвав «к миру и единению всех перуанцев».

Как писал сайт kp.ru, в ходе прошедших накануне протестов в Перу погибли два человека, по меньшей мере 94 пострадали. После жесткого разгона полицией массовых акций протеста более половины членов правительства страны покинула свой пост. По данным радиостанция RPP, из 18 министров сформированного в четверг, 12 ноября, нового кабмина в отставку ушли 13.