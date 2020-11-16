Врач предупредила об опасных последствиях заложенного уха у человека

Врач предупредил об опасных последствиях заложенного уха у человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шум в ушах и ощущение заложенности доставляет неудобство человеку. Стоит ли терпеть болезненные ощущения и чем может грозить откладывание обращения к врачу, kp.ru рассказала врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Лидия Голубенко.

По мнению эксперта, основная проблема – это развитие отита и скопление в полости среднего уха гноя.

- Это опасно, поскольку рядом расположены мозговые структуры, на которые и может в дальнейшем распространиться воспаление, - сказала Голубенко.

Напомним, заложенность ушей может сделать звуки окружающего мира более приглушенными, а также ухудшить слух человека в целом. При этом, можно почувствовать треск или звон, гул в ухе. Заложенность ушей может длиться от нескольких секунд до нескольких дней. А для избавления от неприятных ощущений необходимо вовремя обратиться к врачам за помощью, а не прибегать к методам народной медицины.

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